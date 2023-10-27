هل أدى خوف لاعبيه من 'آنفيلد' إلى السقوط الكبير .. مدرب تولوز يجيب

نفى كارليس مارتينيز نوفيل، المدير الفني لتولوز الفرنسي، شعور عناصره بالرهبة عند حلولهم ضيوفا على "استاد آنفيلد".
وتكبّد تولوز خسارةً ثقيلةً بنتيجة 5-1 من ليفربول الإنجليزي ضمن ثالث جولات دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي. وبينما هيمن ليفربول على صدارة المجموعة الخامسة بـ9 نقاطٍ في رصيده، فإن رصيد تولوز تجمد عند 4 نقاطٍ في المركز الثالث، حيث يتخلف بفارق الأهداف الإيجابية عن سانت جلواز البلجيكي.
وسُئل نوفيل عما إذا كان لاعبو فريقه قد أحسوا بالخوف من الملعب الذي يتسع لـ54 ألف متفرج، ليرد، "بصراحةٍ، لا". وكشف المدرب الإسباني، "الفريق كان بالغ الحماسة للعب في هذا الاستاد المبهر .. إنها زيارتي الأولى إليه، ومن الجميل للغاية اللعب فيه. الأجواء هنا إيجابيةٌ للغاية ومذهلة". headtopics.com
واسترسل نوفيل، "إنه أمرٌ يتعلق بالتحول (من الدفاع إلى الهجوم)، والأخطاء التكتيكية، والذكاء في بعض اللحظات، كما من المهم اللعب بسيناريوهات مختلفة بأقصى الطاقات. ولكنه ليس أمرا يتعلق بالخوف".وأكد الرجل ذو الأصول الكتالونية، "كما تعلمون، نحن فريقٌ شابٌ، وفي طور التحسن، ونريد التطور .. إنها أجواءٌ جيدةٌ لنواصل من خلالها تطورنا ونمونا".
وأضاف نوفيل، " لقد أظهر فريقي شخصيته. لقد لعبنا بالطريقة التي أردناها، وضغطنا بالطريقة التي أردناها .. بعد المباراة، لا أشعر بأننا خسرنا بنتيجة 5-1 في ’استاد آنفيلد‘".