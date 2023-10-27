هل أدى خوف لاعبيه من 'آنفيلد' إلى السقوط الكبير .. مدرب تولوز يجيب

نفى كارليس مارتينيز نوفيل، المدير الفني لتولوز الفرنسي، شعور عناصره بالرهبة عند حلولهم ضيوفا على "استاد آنفيلد".

وتكبّد تولوز خسارةً ثقيلةً بنتيجة 5-1 من ليفربول الإنجليزي ضمن ثالث جولات دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي. وبينما هيمن ليفربول على صدارة المجموعة الخامسة بـ9 نقاطٍ في رصيده، فإن رصيد تولوز تجمد عند 4 نقاطٍ في المركز الثالث، حيث يتخلف بفارق الأهداف الإيجابية عن سانت جلواز البلجيكي.

وسُئل نوفيل عما إذا كان لاعبو فريقه قد أحسوا بالخوف من الملعب الذي يتسع لـ54 ألف متفرج، ليرد، "بصراحةٍ، لا". وكشف المدرب الإسباني، "الفريق كان بالغ الحماسة للعب في هذا الاستاد المبهر .. إنها زيارتي الأولى إليه، ومن الجميل للغاية اللعب فيه. الأجواء هنا إيجابيةٌ للغاية ومذهلة". headtopics.com

واسترسل نوفيل، "إنه أمرٌ يتعلق بالتحول (من الدفاع إلى الهجوم)، والأخطاء التكتيكية، والذكاء في بعض اللحظات، كما من المهم اللعب بسيناريوهات مختلفة بأقصى الطاقات. ولكنه ليس أمرا يتعلق بالخوف".وأكد الرجل ذو الأصول الكتالونية، "كما تعلمون، نحن فريقٌ شابٌ، وفي طور التحسن، ونريد التطور .. إنها أجواءٌ جيدةٌ لنواصل من خلالها تطورنا ونمونا".

وأضاف نوفيل، " لقد أظهر فريقي شخصيته. لقد لعبنا بالطريقة التي أردناها، وضغطنا بالطريقة التي أردناها .. بعد المباراة، لا أشعر بأننا خسرنا بنتيجة 5-1 في ’استاد آنفيلد‘".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: dubaisportstv »

هل يحمي سوناك «المحافظين» من السقوط؟تشير الهزيمة المزدوجة التي لحقت بحكومة سوناك في الانتخابات الفرعية، الأسبوع الماضي، إلى أنه يعرّض حزب المحافظين للسقوط اقرأ أكثر ⮕

موسيماني: الوحدة إذا استغل 10% من فرصه سيفوزشدد بيتسو موسيماني مدرب الوحدة على أهمية الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه اتحاد كلباء ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك اقرأ أكثر ⮕

تشيلسي يكشف عن قميص من وحي السبعيناتكشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن قميص جديد من وحي موسم 1974-1975 وهو من فكرة ديف سيكستون مدرب الفريق بين عامي 1967-1974rnrn اقرأ أكثر ⮕

بعد وفاتهما.. ليفربول يكرّم رئيس إيفرتون وبوبي تشارلتون أسطورة يونايتدأعلن نادي ليفربول تكريم بل كينرايت رئيس نادي إيفرتون، الذي غيبه الموت، قبل مباراة الفريق مع تولوز في بطولة الدوري الأوروبي، الخميس. اقرأ أكثر ⮕

تعرف إلى الرقمين القياسيين الجديدين لمحمد صلاحسحق ليفربول ضيفه تولوز 5-1 ليؤكد هيمنته على المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»... اقرأ أكثر ⮕

ليفربول يواجه تولوز في «يوروبا ليغ» | صحيفة الخليجيواجه ليفربول الإنجليزي ضيفه تولوز الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه أملاً في انتزاع النقاط الثلاث ومواصلة العلامة الكاملة. اقرأ أكثر ⮕