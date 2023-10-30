هكذا تصاعدت حدة التوتر وتحولت لحرب عربية إسرائيلية عام 1967

استمرت لحدود يوم 10 يونيو 1967، قصف الإسرائيليون منذ اليوم الأول المطارات المصرية ودمروا نسبة هامة من طائرات سلاح الجو المصري ليحصلوا بفضل ذلك على التفوق الجوي. فضلا عن ذلك، أطلق الإسرائيليون العنان لعملية برية واسعة ضد الأراضي المصرية والسورية، وتمكنوا بفترة وجيزة من احتلال أراضي سيناء والجولان.وقبل حرب الستة أيام، عاشت المنطقة على وقع تزايد غير مسبوق في حدة التوتر بين مصر وإسرائيل.

وبحلول يوم 23 مايو 1967، أمر جمال عبد الناصر بإغلاق مضيق تيران في وجه السفن الإسرائيلية. وبسبب ذلك، حرمت إسرائيل مما يعادل 90 بالمائة من النفط لتعيش بذلك على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وعلى إثر هذا الإجراء، تحدث المسؤولون الإسرائيليون عن حتمية الحرب مع الجانب المصري.مع بداية انسحاب قوات الأمم المتحدة، تحدث الخبراء العسكريون الإسرائيليون عن استحالة دخول جمال عبد الناصر في حرب ضد بلادهم بسبب تواجد عدد كبير من القوات المصرية باليمن ومشاركتها بحرب شمال اليمن الأهلية.

من جهتهم، اتجه المسؤولون الإسرائيليون لتقديم خيار الحرب الخاطفة والسريعة عن طريق توجيه ضربة مباغتة للقوات العربية قبل اكتمال انتشارها على الحدود الإسرائيلية.تناول الطعام خلال مدة 8 ساعات من اليوم يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم ودهون البطن بنسبة مضاعفة headtopics.com

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