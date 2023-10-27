هدف فاتي ضد أياكس أمستردام يدخل تاريخ برايتون ألبيون

وضع آنسو فاتي، مهاجم برايتون ألبيون الإنجليزي، بصمته على أول انتصارٍ للنادي على مدار تاريخه في مسابقةٍ أوروبيةٍ.

فبمشاركته في موسم 2023-2024 الجاري من مسابقة الدوري الأوروبي، يخوض برايتون ألبيون أولى تجاربه على الإطلاق في مسابقةٍ على مستوى القارة. وكان مشوار الفريق في دور المجموعات قد تدشّن بهزيمةٍ من آيك أثينا اليوناني، قبل أن يستعيد توازنه في الجولة الثانية بالتعادل مع مارسيليا الفرنسي.

وحقق برايتون ألبيون أول انتصارٍ أوروبيٍ له منذ تأسيسه في 1901، أي قبل 122 عاما، حينما تخطّى أياكس أمستردام في ثالث جولات دور المجموعات. وسجل جواو بيدرو هدف الأسبقية للفريق الإنجليزي في الدقيقة الـ42، قبل أن يضيف فاتي هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة الـ53. headtopics.com

واستطاع فاتي بذلك أن يدخل تاريخ النادي، وذلك على الرغم من كونه قادما على سبيل الإعارة فحسب من صفوف برشلونة الإسباني.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: dubaisportstv »

محمد بن سعود : تاريخ 27 أكتوبر 2010 شكل علامة فارقة في المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمةرأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لم يدخر جهداً منذ توليه مقاليد الحكم ، لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على كافة الصعد و في مختلف المجالات التنموية . اقرأ أكثر ⮕

40 ولاية أمريكية تقاضي «ميتا» بتهمة الإضرار بصحة الأطفالعادت المتاعب القضائية لتلاحق «ميتا»، بعد أن رفعت أكثر من أربعين ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الشبكة الاجتماعية العملاقة، متهمة تطبيقيها «فيسبوك» و«إنستغرام» بالإضرار «بالصحة العقلية والجسدية للشباب». اقرأ أكثر ⮕

بينهنّ رئيسة الوزراء.. آيسلنديات يضربن عن العمل للمساواة في الأجورأضربت عشرات آلاف النساء الآيسلنديات، بينهنّ رئيسة وزراء البلاد، الثلاثاء عن العمل للمطالبة بتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين ورفضاً للعنف ضد المرأة، وفق المنظمين. اقرأ أكثر ⮕

الإسلام يقدّس حق الحياة | صحيفة الخليجلا تزال تتردد أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف وعشقه لإراقة الدماء على ألسنة بعض الغربيين ليبرروا بها جرائمهم ضد المسلمين، على الرغم من تفنيد العلماء اقرأ أكثر ⮕

«فيفا» أصبح «منظمة نظيفة».. إنفانتينو يعلن «النصر الكامل» على «الحاسدين»أعلن ممثلو الادعاء السويسريون، الخميس، أنهم أسقطوا إجراءاتهم الجنائية التي استمرت ثلاث سنوات ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو... اقرأ أكثر ⮕

دي تسيربي: على برايتون العودة إلى طريق الانتصارات مثلما فعل في الموسم الماضي بعد تحقيق انتصاره الأوروبي الأولموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕