هجوم روسي ليلي على خاركيف يوقع 21 جريحًا، بينهم ثلاثة أطفال

أوقع هجوم روسي ليلي على مبانٍ سكنية في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، 21 جريحاً، بينهم ثلاثة قصّر، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، فيما أكدت موسكو أنها لن تشارك في أي اجتماع متابعة لـ«قمة سويسرا» للسلام.

ووقعت الضربة مساء السبت، في أحد أحياء خاركيف، في شمال شرقي أوكرانيا، المدينة القريبة من الحدود مع روسيا، وكانت تضم 1.4 مليون نسمة قبل الحرب. وكان عشرات السكان نائمين عند وقوع الضربة، بينما لحقت أضرار بمبنيين سكنيين آخرين. وفي وسط البلاد، أعلنت السلطات المحلية أن عشرات من المنازل، أصبحت من دون كهرباء في منطقة بولتافا، التي تبعد نحو 350 كيلومتراً جنوب شرقي كييف، في أعقاب هجمات شنتها طائرات مسيرة روسية ليل السبت الأحد، على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية. وكتب فيليب برونين، حاكم المنطقة على «تلغرام»، أن المهندسين يعملون على استعادة الكهرباء، مضيفاً أن لحسن الحظ، لم يسفر ذلك عن سقوط أي إصابات.

وجاءت هذه التطورات الميدانية، بعد ساعات على إعلان موسكو أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي 5 مقاطعات روسية. وقالت الوزارة «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، ضد أهداف على الأراضي الروسية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

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