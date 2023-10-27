هجوم جوي وبحري غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في غزة

ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة «فرانس برس» وحركة حماس، حيث وسعت إسرائيل عملياتها براً وبحراً وجواً شمالي القطاع.

وأعلنت حكومة حركة حماس مساء الجمعة، انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك لارتكاب مجازر.وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة: «سلطات إسرائيل تقطع الاتصالات ومعظم الإنترنت بالكامل لارتكاب مجازر»، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يقوم بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمالي القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس» إنه يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة، تستهدف حركة حماس التي تسيطر على القطاع. وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية «كان» بأنها أقوى ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل الأراضي الإسرائيلية.وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس عبر تيليغرام: «رشقات صاروخية في اتجاه إسرائيل رداً على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين».وسمع أحد صحفيي وكالة «فرانس برس» دوي انفجارات قوية في منطقة رام الله في الضفة الغربية. headtopics.com

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