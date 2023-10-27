هاتف ذكي يعيش معك 10 سنوات.. تحديثات الأمان لعقد كامل و«صديق للبيئة»

هاتف فيرفون 5 الجديد يحمل رقماً قياسياً من حيث الاستدامة في صناعة الهواتف الذكية. د.ب.أوعدت شركة فيرفون الهولندية - المعروفة برفعها شعار الحفاظ على البيئة - عملاءها بتوفير تحديثات الأمان لهاتفها الذكي الجديد فيرفون 5 لمدة ثماني إلى 10 سنوات، في حين تتقادم موديلات الشركات الأخرى بعد عامين إلى ثلاثة أعوام، وبالتالي فإن هاتف فيرفون 5 الجديد يحمل رقماً قياسياً من حيث الاستدامة في صناعة الهواتف الذكية.

وتروج شركة فيرفون لنفسها بأنها محايدة من حيث النفايات الإلكترونية؛ حيث يتم إعادة تدوير هاتف ذكي قديم مقابل كل هاتف فيرفون 5 جديد يتم بيعه. وأعلنت الشركة الهولندية أن سعر الهاتف الذكي فيرفون 5 الجديد يبلغ 700 يورو.

وعلى الرغم من أن معالج كوالكوم QCM 6490 لم يتم تطويره للهواتف الذكية بشكل أساسي، إلا أنه يتمتع بميزة حاسمة بالنسبة لوجهة نظر مطوري شركة فيرفون؛ حيث تضمن شركة كوالكوم دعم البرامج لمدة ثماني سنوات لهذا المعالج. headtopics.com

وتعتبر الشاشة بمثابة الميزة الثانية الكبيرة في الهاتف الذكي فيرفون 5؛ حيث إنه يمتاز بشاشة أفضل بكثير مقارنة بالموديل السابق. ويشتمل الموديل الجديد على شاشة OLED فائقة الجودة بدلاً من لوحة LCD البسيطة في الموديل السابق، وتضمن الشاشة الجديدة عرض الصور بألوان وبشكل أقوى وأكثر وضوحاً.

وتعمل الشاشة بمعدل تنشيط صورة 60 أو 90 هرتز، وتمتاز شاشة OLED بوضع التشغيل الدائم؛ حيث يتم إظهار المعلومات مثل الوقت والإشعارات الحالية بشكل دائم وبدون فراغ شحنة البطارية بشكل مبكر. وتعمل كاميرا السيلفي بصورة جيدة تبلغ دقتها حالياً 50 ميجابيكسل، أي ضعف دقة وضوح الموديل السابق، وبالتالي فإن صور السيلفي تبدو واضحة ومشرقة، ومن الوهلة تبدو وحدة الكاميرا الرئيسة أنها تشتمل على ثلاث كاميرات، ولكنها تتضمن في واقع الأمر كاميراتين فقط: كاميرا رئيسية مزودة بوظيفة تثبيت بصري وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية. headtopics.com

وأظهرت نتائج الاختبار قدرة الكاميرا الرئيسية بهاتف فيرفون 5 على التقاط صور عالية التباين وذات ألوان واضحة، إلا أن الصور، التي تم التقاطها في الظلام أو الشفق، ليست بدرجة وضوح الصور، التي تم التقاطها في ضوء النهار.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية سعة 4200 مللي أمبير ساعة، وبالتالي فإنها أفضل من الموديلات السابقة، وخلال الاختبار العملي امتدت فترة تشغيل البطارية إلى يوم كامل، وعند تفعيل جميع وظائف توفير الطاقة فإن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى يومين. headtopics.com

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