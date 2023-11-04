نيوكاسل يجري تحقيقًا داخليًا بشأن مخالفات لاعبه ساندرو تونالي

قال دان أشوورث مدير الرياضة في نيوكاسل يونايتد المنافس في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم إن المخالفات التي ارتكبها لاعب فريقه ساندرو تونالي فاجأت النادي وأكد أن نيوكاسل يجري تحقيقا داخليا بشأن انتقال لاعب الوسط الإيطالي. وبسبب مخالفات تتعلق بقواعد المراهنات في إيطاليا عاقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اللاعب الدولي (23 عاما) الشهر الماضي بالإيقاف 18 شهرا سيتم استبدال ثمانية أشهر منها بدورات علاجية بعد التوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام الاتحادي.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه وافق على طلب الاتحاد الإيطالي بتطبيق إيقاف اللاعب على مستوى العالم. وانضم تونالي إلى نيوكاسل قادما من ميلان الإيطالي في يوليو الماضي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 70 مليون يورو (74 مليون دولار) وهو مبلغ قياسي بالنسبة للاعب إيطالي.وقال أشوورث لوسائل إعلام بريطانية "كانت صدمة ثقيلة ومفاجأة كبيرة. التعامل معها كان شيئا جديدا علينا... أولا وقبل كل شيء تونالي بشر. كلنا في هذه الغرفة فعلنا أشياء لم يكن يتوجب علينا القيام بها أو أشياء نندم عليها". وأضاف "كان التعاقد معه صفقة كبيرة بالنسبة لنا. (صفقة) لم نتوقعها. فلننظر إلى أنفسنا. هل كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل؟ هل كان بإمكاننا أن نعرف؟ هل كان ينبغي أن نعرف؟ ومع مراجعة الإجراءات التي نقوم بها أرى أنني أقوم بعملي منذ 16 عاما ولم أتعرض لمثل هذا الموقف من قبل". وردا على سؤال حول وجود فرصة لميلان لمعرفة هذا الأمر خلال التعاقد مع تونالي قال أشوورث "بالنسبة لي من الصعب حقا معرفة ما تفعله الأندية الأخرى أو ما لا تعرف

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