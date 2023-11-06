نيودلهي تقيد استخدام المركبات لمدة أسبوع للحد من تلوث الهواء

قال وزير البيئة في حكومة إقليم العاصمة الهندية: إن مدينة نيودلهي ستقيد استخدام المركبات لمدة أسبوع بين 13 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ بهدف الحد من تلوث الهواء. وسيسمح هذا النظام للمركبات التي تحمل أرقام تسجيل فردية بالتنقل في الأيام الفردية، وبالمثل سيسمح للمركبات ذات أرقام تسجيل زوجية بالتنقل في الأيام الزوجية.

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