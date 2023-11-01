نيمار يرد بعد تسريب حفل صاخب في منزله

وبعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات رد نيمار على حسابه: «العناية بأنفسنا في حياتنا مهمة صعبة جداً فلماذا نتحدث عن حياة الآخرين؟ لكل واحد سبب لفعل ما يفعله وللتصرف على سجيته. عيشوا حياتكم واجعلوا أيامكم أكثر سعادة ودعوا الآخرين يعثرون على السلام وفعل ما يريدون». ونشرت برونا، التي رزقت بطفلتها الأولى من نيمار الأب لدافي لوكا من علاقة سابقة، أيضاً على حسابها: «لا تتوقع تغير شخص لا يرى مشكلة فيما يفعله».
ولعب نيمار بضع مباريات مع الهلال ثم تعرض للإصابة في 17 أكتوبر الماضي عندما كان مع المنتخب البرازيلي بعد عرقلة خطيرة من لاعب الأوروغواي دي لا كروز وأجبرته الإصابة على الغياب عما تبقى من الموسم.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
WAMNEWS: المري يحضر حفل السفارة التركية بيومها الوطنيأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / حضر معالي عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه شهادة توقاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕