نيمار يرد بعد تسريب حفل صاخب في منزله

وبعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات رد نيمار على حسابه: «العناية بأنفسنا في حياتنا مهمة صعبة جداً فلماذا نتحدث عن حياة الآخرين؟ لكل واحد سبب لفعل ما يفعله وللتصرف على سجيته. عيشوا حياتكم واجعلوا أيامكم أكثر سعادة ودعوا الآخرين يعثرون على السلام وفعل ما يريدون». ونشرت برونا، التي رزقت بطفلتها الأولى من نيمار الأب لدافي لوكا من علاقة سابقة، أيضاً على حسابها: «لا تتوقع تغير شخص لا يرى مشكلة فيما يفعله».

ولعب نيمار بضع مباريات مع الهلال ثم تعرض للإصابة في 17 أكتوبر الماضي عندما كان مع المنتخب البرازيلي بعد عرقلة خطيرة من لاعب الأوروغواي دي لا كروز وأجبرته الإصابة على الغياب عما تبقى من الموسم.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تعرف إلى كواليس حفل الكرة الذهبية وماذا قال ميسي لمارادوناعبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، عن رفضه إجراء مقابلات خاصة خشية تسريب تفاصيلها...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: تسريب اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 'أفضل لاعب في العالم'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميامي الأمريكي بطل «أبوظبي العالمية» لأساتذة السلة الثلاثيةتُوّج ميامي الأمريكي ببطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، بعد فوزه في المباراة النهائية على

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: المري يحضر حفل السفارة التركية بيومها الوطنيأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / حضر معالي عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه شهادة توقاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميسي يكسب.. وزوجته تخسر فوق السجادة الحمراءخطفت إيزابيل هاوسينغ خطيبة النجم النرويجي هالاند الأنظار من أنتونيللا زوجة ميسي، بإطلالة ذهبية في حفل الكرة الذهبية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عبدالله بن طوق يحضر حفل السفارة التركية في يومها الوطنيحضر عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد، مساء الاثنين، حفل الاستقبال الذي أقامه توقاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕