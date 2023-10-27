نيكوليتش 'يثمّن' الهزيمة من الوصل .. ويخفي غياباته عن قمة النصر

تحفّظ ماركو نيكوليتش، المدير الفني لشباب الأهلي (الفرسان الحمر)، على غياباته قبل خوض الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.وينفرد شباب الأهلي حاليا بصدارة المسابقة بـ13 نقطةٍ في جعبته، بينما جمع العميد 6 نقاطٍ مكّنته من الحلول في المركز التاسع.

وقال نيكوليتش، "لن أعلن عن (غياب) أسماءٍ بعينها، فأنا سأواجه مواطني غوران توفيجيدزيتش (المدير الفني للنصر)، ولا أريد إعطائه الأفكار عن المتواجدين والغائبين ليستفيد من ذلك في تكتيكاته". وأضاف المدرب الصربي، "من الوارد غياب اللاعبين بسبب المرض، أو الإصابة، أو البطاقات الملونة، ولكني أعتبر فريقي أشبه بالجيش، وقناعتي هي أن الكفاءات تغطي الغيابات".

وشدد ابن العاصمة بلجراد على جاهزية الفرسان الحمر للقمة، مشيرا إلى أنه رأى "التوهج في عيون اللاعبين قبل الديربي". واعترف نيكوليتش بأن الخسارة من الوصل (الإمبراطور) في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي "خلقت حالةً إيجابيةً لدى فريقنا الذي لم تسبق له الخسارة في الدوري، فسنواجه العميد بروحٍ قتاليةٍ من أجل الدفاع عن صدارتنا". headtopics.com

وأشاد ابن الـ44 عاما بخصمه، مؤكدا، "النصر منظمٌ للغاية، لا سيما في الشق الدفاعي، ويتحلى الكفاءة والترابط في الخطوط".

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