نوروز يستغرب من تغيير توقيت مباراته أمام دهوك

أبدت الهيئة الإدارية لنادي نوروز الرياضي العراقي، استغرابها من قرار لجنة المسابقات بدوري نجوم العراق لكرة القدم، بتغيير موعد مباراة فريقها الكروي الأول ضد فريق دهوك التي ستقام الاثنين على ملعب السليمانية.

وجاء قرار التغيير، عقب حصول بعض المخاوف لدى لجنة المسابقات من احتمال عدم جاهزية الأضواء الكاشفة في ملعب السليمانية. وقالت الإدارة في بيان: «نكرر مرة أخرى عن استعدادنا التام لاستقبال مباريات دوري نجوم العراق مساء يوم الاثنين».

وأضاف، أنه «تم استكمال جميع المتطلبات والمستلزمات حول منظومة (الفار) ولا توجد أي مشاكل في إنارة وإضاءة ملعب السليمانية في الوقت الحالي». وأوضحت، أنه «على رغم من كل هذه المجهودات، إلا أن لجنة المسابقات قررت تغيير موعد المباراة من الساعة 9:30 مساء إلى الساعة 3:00 عصراً». headtopics.com

وكان فريق نوروز الذي يشرف على تدريبه المدرب العراقي الشاب ولي كريم، قد حقق مفاجأة كبيرة في الجولة الأولى من دوري نجوم العراق عندما تغلب على مضيفه فريق الزوراء 2 – 0 في المباراة التي احتضنها ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد، كما فاز على فريق الشرطة والطلبة في مباراتين وديتين قبل انطلاق دوري نجوم العراق.

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