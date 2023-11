نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات

وأكد رعاة المعرض أهمية هذا الحدث ودوره الفاعل في تعزيز علاقاتهم مع أصحاب المصلحة والعملاء. وقال هيتيش زانزميريا المدير العام لمجوهرات عمار: " ملتزمون في مجوهرات عمار بتحقيق مجموعة من التطلعات والأهداف الأساسية، ويركز التزامنا الأول على تعزيز الرفاهية المستدامة من خلال استخدام الألماس المستزرع في المختبر، ونحن متحمسون لتقديم مجموعتنا الحصرية "Eco-Elegance “ في المعرض والتي تجمع بين جمال التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة مع أرقى أنواع الألماس المستزرع في المختبر”.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والسحليحضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم كرامة عوض العامري

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والسحليأبوظبي فى الأول من نوفمبر / وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه سالم كرامه عوض العامري بمناسبة زفاف نجله راكان إلى كريمة عبدالناصر محمد يوسف السحلى.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والسحليموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخويةبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: نادي العين للشطرنج يعتمد مشروع «جلوبال موف»اعتمد مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سيف بن زايد يهنئ عمار بن حميد بإنجاز شرطة عجمانهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕