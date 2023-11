نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والسحلي

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال في أبوظبي، وتخللته فقرات تراثية وشعبية، الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة. وهنّأ معاليه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والسحليأبوظبي فى الأول من نوفمبر / وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه سالم كرامه عوض العامري بمناسبة زفاف نجله راكان إلى كريمة عبدالناصر محمد يوسف السحلى.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والسحليحضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم كرامة عوض العامري

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قائد العمليات المشتركة يزور أسطول حراسة للقوات البحرية الصينيةزار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة، الأربعاء، أسطول الحراسة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخويةبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: نادي العين للشطرنج يعتمد مشروع «جلوبال موف»اعتمد مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سيف بن زايد يهنئ عمار بن حميد بإنجاز شرطة عجمانهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕