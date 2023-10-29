نهائي مونديال الروغبي: جنوب إفريقيا تتفوق على نيوزيلندا وتنفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب

احتفظت جنوب إفريقيا بلقبها بطلة للعالم في الروغبي إثر فوزها على نيوزيلندا 12-11 السبت في المباراة النهائية على ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية.وتوّجت جنوب إفريقيا باللقب اعوام 1995 و2007 و2019 و2023 في حين توجت نيوزيلندا بطلة اعوام 1987 و2011 و2015.وكانت جنوب افريقيا سحقت نيوزيلندا 35-7 في مباراة ودية استعدادا لهذه البطولة في غسطس الماضي.

وطرد الحكم قائد نيوزيلندا توم كاين في الدقيقة 34 اثر تدخل عنيف على الجنوب افريقي جيسي كريل ليكمل فريقه المباراة ب14 لاعبا.

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