نماذج عربية ترفع الرأس في «تحدي القراءة».. بشعار ألف لا للاستسلام

بينما وصلت وفود نجوم وعشاق القراءة من الجيل الواعد إلى دبي، يترقب العالم العربي غداً معرفة بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة بين أصحاب الهمم، وهي الفئة التي أضيفت في النسخة الحالية للمرة الأولى، والتي قهر أصحابها التحديات رافعين شعار: «عدم الاستسلام»، متغلبين على كل العوائق التي واجهتهم، والتي يسردونها هم بأنفسهم، ليعلنوا عن أنفسهم نماذج مشرفة واعدة، تؤكد أن مستقبل العالم العربي بخير، كما تبرز حكايات أصحاب البصائر ومتحدي الإعاقات المختلفة، الذين وصلوا إلى التصفيات...

واستطاع غريب، الذي يعاني «إعاقة بصرية»، عبر نظرته الإيجابية المتفائلة وتعاونه اللامحدود وحبه الخير لكل المحيطين به، أن يحقق التفوق في دراسته منذ الصغر، على نحو أذهل الجميع دون أن يلتفت إلى التحديات التي وقفت حجر عثرة في طريقة، ولعل أبرزها تعلم طريقة (برايل).

وعن قدوته أكد غريب: «مثلي الأعلى هو صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فسموّه قائد ملهم لنا جميعاً بأفكاره الحكيمة ورؤيته الثاقبة، التي ترى دائماً أن الإنسان هو أغلى ثروة في حياة الشعوب، والذي يحفزني في الحياة هو حب وعشق وطني، لأنه أحاطني بكل أنواع الرعاية والاهتمام». headtopics.com

وتعتبر مريم والدتها هي المصدر الرئيس لقوتها وإلهامها والدافع وراء تحقيق طموحاتها، فهي دائماً ما تشجعها وتقدم لها النصيحة. من جانبها، تطمح مريم قوادرية، بطلة فئتها على مستوى الجزائر، إلى إعادة اللقب إلى بلدها الذي كان أول دولة تحصده، من بوابة فئة أصحاب الهمم.

فيما يحلم عبدالله ياسين عمر، الذي حصد المركز الأول في فئته على مستوى جيبوتي ويعاني «إعاقة حركية»، بأن يكون جرّاحاً محترفاً، وأن يؤسس أكبر مستشفى في العالم. headtopics.com

وحققت صابرين حسين عودة، التي تعاني «إعاقة حركية»، المركز الأول في التحدي بفئة أصحاب الهمم على مستوى العراق، من بين 168 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات. من جانبها، تحدّت نوال محمد خضر، التي فازت باللقب على مستوى الأردن الإعاقة، وكان الكتاب ملجأها، إذ أحبت القراءة ووجدت نفسها فيها، رغم صعوبة قدرتها على حمل الكتاب ووقوعه منها ومشقة تقليب صفحاته، نتيجة إصابتها بضعف الأعصاب في يديها وجسدها كاملاً، ولكنها لم تستسلم.

وقالت: «أصعب موقف مر عليّ في حياتي هو فقداني لبصري وفقداني لأبي، إذ جعلني أضعف من ذي قبل، ولكن إيماني بالله ساعدني على تخطي هذه المرحلة بإيمان وقلب مطمئن.. وأمنيتي أن أصل للفوز في (تحدي القراءة العربي) على مستوى العالم العربي، لأثبت لكل من حولي بأنني قادرة على خوص هذا التحدي، وأن أرفع اسم وطني السعودية». headtopics.com

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