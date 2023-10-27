نقل «الثور المجنّح» إلى متحف الموصل | صحيفة الخليج

كشف د. أحمد العلياوي، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، أن «الثور المجنح» الذي تم استظهاره قبل أيام سيتم نقله إلى المتحف الحضاري في الموصل بعد إكمال عمليات الترميم والصيانة وإعادة الرأس إلى مكانه وفق المعايير العلمية.

وقال العلياوي بحسب بيان للوزارة: «نشدد على موقف الحكومة العراقية الداعم والمساند، ومن خلال وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والتراث، للملف الآثاري في العراق، واتخذت خطوات مهمة عن طريق استقدام الخبراء والبعثات التنقيبية العالمية للمساعدة في عمليات التنقيب وصيانة الآثار»، موضحاً، أن «هناك أكثر من 25 دولة تعمل على مستوى خريطة الأرض العراقية».

وأضاف، أن «اكتشاف الثور المجنح، يمثل أهمية هذه المنطقة التي تمثّل عاصمة الدولة الآشورية في عهد الملك سرجون الثاني عام 722 ق.م.، وتمثّلها خورسيباد ونينوى». الجدير بالذكر أن خبراء البعثة الفرنسية العاملة في العراق وبالتعاون مع الخبرات المحلية قاموا باستظهار الثور المجنح الذي تم طمره عام 1995 حفاظاً عليه من السرقة بعد أن تم اكتشافه عام 1992، ولكن رأسه تعرض للسرقة وقتها، وبعد العثور عليه تم حفظه في المتحف العراقي في بغداد. وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة رأس الثور الذي يبلغ 20 طناً بمجرد الانتهاء من عمليات الترميم، ليكون أحد المقتنيات القيمة في متحف الموصل. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

«أبد الدهر»... عودة إلى زمن الطيبين | صحيفة الخليجتواصلت مساء أمس، الأربعاء، على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، عروض وفعاليات الدورة ال14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب اقرأ أكثر ⮕

«زينة البلاط الملكي الهندي» رحلة مزركشة في أروقة التاريخيضيف متحف الشارقة للحضارة الإسلامية الزاخر بأهم المعروضات التي تحتفي بالحضارة الإسلامية في البلدان والعصور المختلفة، إلى مقتنياته مجموعة مميزة من القطع اقرأ أكثر ⮕

الإمارات وجورجيا تبحثان سبل تحفيز النمو الاقتصادي المشتركنقل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا... اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد يبحث عن نقاط الحزم وينتظر هدية الخليجيأمل اتحاد جدة الخميس، أن يفوز على ضيفه الحزم ويتعثر التعاون أمام مضيفه الخليج في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي حتى يقفز العميد إلى المرتبة الثانية في الترتيب... اقرأ أكثر ⮕

تحدي «قمم الإمارات» ينطلق 4 نوفمبر | صحيفة الخليجأعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات «تحدي قمم الإمارات» للهواة والمحترفين، في نسخته الأولى 2023 اقرأ أكثر ⮕

البيئة والذكاء الاصطناعي | صحيفة الخليجموقع «يوري كاليرت» العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم تحاكي بشكل فضفاض الدماغ البشري. ويوضح الباحثون أن جيلاً كاملاً من الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أكثر قوة ومرونة ومسؤولية اجتماعية من خلال استغلال علم البيئة والتأثير العكسي. اقرأ أكثر ⮕