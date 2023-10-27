نقص الفيتامينات يحفز الرغبة في السكريات

وقال راشيل ريتشاردسون، اختصاصي التغذية ومؤسس الشركة: «بعض الأنظمة الغذائية مسؤولة عن هذه الرغبة، فمثلاً نظام كيتو الغذائي، يحد بشكل كبير من تناول الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات، التي بدونها لا يشتهي المرء تناول حلويات غنية بالكربوهيدرات مثل الحلوى والسكر».

وأضاف: «الأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو قد يرغبون في تناول شيء حلو، لتلبية تلك الحاجة إلى المغذيات، ويمكن أن يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية، مثل الكربوهيدرات، إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى المزيد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية، وأن البحث عن الحلويات بعد العشاء مباشرة، يشير إلى نقص في الفيتامينات مثل الزنك والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، الذي يساعد على تنظيم إنتاج الإنسولين، مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وبدون كمية كافية من...

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