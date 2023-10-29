نفوق حوت قاتل جنح على أحد شواطئ بحر الشمال في بلجيكا

وكان قد تم رصد الحوت في البداية على طول الساحل باتجاه فرنسا في الصباح، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا".

وجرفته الأمواج بعد ذلك على الشاطئ في بلدة المنتجعات "دي بان" في فترة ما بعد الظهيرة ونفق بعد ذلك بوقت قصير. وفشلت محاولات دفع الحوت من أجل العودة للسباحة في مكان أعمق في البحر باستخدام قارب إنقاذ، وفقا للتقرير.وقال المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية لوكالة الأنباء البلجيكية إن حوت الأوركا بدى نحيلا للغاية، مما قد يشير إلى سوء حالته الصحية. وقال المعهد إنه سيتم تشريح جثة الحيوان اليوم الاثنين.

يشار إلى أن رصد حوت الأوركا، الذي يشار إليه أحيانا باسم الحوت القاتل، أمر غير معتاد نسبيا في بحر الشمال. لكن في أكتوبر من العام الماضي، تقطعت السبل بحيتان أوركا أخرى ونفقت أيضا على ساحل بحر الشمال في هولندا. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في شواطئ دبيتشهد شواطئ دبي اليوم الأحد تظاهرة... اقرأ أكثر ⮕

«يونيفيل»: إصابة أحد أفراد القوة على حدود لبنان الجنوبيةقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، الأحد إن أحد أفرادها أصيب بعدما سقطت قذائف على قاعدة تابعة لها بالقرب اقرأ أكثر ⮕

العراق يفتتح 7 مشاريع جديدة في مصافي الصمودأكد حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، الأحد، أن تشغيل مصفاة الشمال في بيجي بطاقة اقرأ أكثر ⮕

تسرب جديد للوقود من عبّارة جانحة في السويدأفادت السلطات السويدية، الأحد، بأن الوقود عاد ليتسرب من عبارة ركاب جنحت في بحر البلطيق نهاية الأسبوع الماضي. اقرأ أكثر ⮕

«بنك الاستثمار» و«ماستركارد» يتشاركان في البطاقات والحوالاتأعلن بنك الاستثمار، أحد البنوك التجارية العاملة في الإمارات العربية المتحدة، عن دخوله في شراكة حصرية مع ماستركارد، اقرأ أكثر ⮕

أمريكا.. قنبلة عنقودية وذخيرة في ملابس تبرعاتعثر أحد الموظفين في مؤسسة «جينسفيل جود ويل» للتبرعات بالبضائع المستعملة من الملابس إلى الأواني المنزلية، في مدينة اقرأ أكثر ⮕