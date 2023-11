نفط البصرة والكرخ يقسوان على أمانة بغداد والميناء

سجل أهداف نفط البصرة الثلاثة علاء رعد وحسام خلف والمحترف جوندرسون دي جاسيس في الدقائق 72 و74 و87. ليحصل نفط البصرة على أول 3 نقاط، بينما لم يتمكن أمانة بغداد من الحصول على أي نقطة ليقف بالمركز ما قبل الأخير في الترتيب العام.

وفي مباراة أخرى فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق الميناء 4-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الساحر أحمد راضي». سجل أهداف الكرخ الأربعة اللاعبون أبو الذر السادة والمحترفان أبو بكر جبريل وأندرسون لوكاس «هدفين» في الدقائق 40 و45+2 و53 و74، بينما سجل هدف الميناء الوحيد اللاعب حميد علي في الدقيقة 13.

وتمكن حارس مرمى الميناء محمد صباح من رد ركلة جزاء نفذها لاعب الكرخ عمر نوري. حيث حصل الكرخ على أول ثلاث نقاط له، بينما تلقى الميناء خسارته الثانية ليكون في المركز الـ 20 والأخير. وانتهت مباراة فريق زاخو مع ضيفه فريق النجف التي جرت على ملعب زاخو في محافظة دهوك بالتعادل 1 -1، تقدم زاخو بهدف سجله المحترف هنريكي في الدقيقة 19، بينما أدرك التعادل للنجف المحترف مريم بن عريف في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة فريق الكهرباء مع ضيفه فريق الحدود التي جرت على ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد، حيث فقد الكهرباء صدارة الدوري التي حصل عليها في الجولة الأولى وتراجع إلى المركز الخامس.

سجل هدف الكهرباء اللاعب محمود خليل في الدقيقة 23، بينما أدرك التعادل لفريق الحدود اللاعب إبراهيم غازي في الدقيقة 55، وأصبح رصيد الفريقين 4 نقاط. وتختتم الأربعاء مباريات الجولة الثانية بإقامة مباراة واحدة فقط على ملعب «بغداد» بين فريق النفط وضيفه فريق الطلبة، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز.

