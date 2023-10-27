نغانو.. مهاجر 'مفترس' على مشارف التاريخ

الانفصال وصولا إلى التعليم الضعيف.ولد نغانو بقرية باتيي الكاميرونية حيث عاش فقرا مدقعا كما كان ذلك سببا لعدم قدرته على الحصول على قدر كاف من التعليم قبل أن يتسبب انفصال والديه وهو ابن 6 أعوام في مواجهته معضلة عدم الاستقرار منذ طفولته ليذهب ويسكن ببيت عمته.

وخلال فترة مكوثه عند عمته عمل نغانو في محجر للرمال، وهو ما يحفر في سطح الأرض لغرض استخراج موارد طبيعية مثل الرخام والجبس والحصى، وهو في العاشرة من عمره ما منحه تأسيسا بدنيا قويا وفي الوقت نفسه لمساعدة عمته في مصادر الدخل.

واستغلالا لقوته الجسدية حاولت عصابات محلية عدة إقناعه بالانضمام إليها إلا أنه رفض ذلك وطمح أن يصبح ملاكما. وبدأ فرانسيس التدريب على الملاكمة في الكاميرون رغم تردد عائلته ولكن ذلك لم يستمر، فقد توقف عن الممارسة بعد عام بسبب مرض ألم به حتى وصوله إلى 26 عاما. headtopics.com

قرر نغانو الملقب بـ"المفترس" السفر إلى باريس أملا في استكمال مسيرته نخو الملاكمة لكنه سجن في إسبانيا لشهرين فور وصوله بسبب هجرته غير النظامية، وبعد خروجه ذهب نغانو إلى باريس وهناك التقى بفرانسيس كارمون الذي عرفه على فيرناند لوبيز وعالم الفنون القتالية المختلطة.

استطاع لوبيز إقناع نغانو التوجه إلى الفنون القتالية المختلطة “MMA” بدلا من الملاكمة رغم حب نغانو الشديد للملاكمة بسبب قدوته الأسطورة الأميركي مايك تايسون. ومن بداية متقشفة تكاد تنعدم فيها أساسيات الحياة الرغيدة وضع نغانو اسمه بين المقاتلين المحترفين في الـ MMA في 2013 ليواصل صعود السلم حتى إعلانه بطلا للوزن الثقيل في UFC بعام 2021 على حساب الأميركي ستايب ميوتشيتش. headtopics.com

ولم يتوقف اقتداء نغانو بمايكل تايسون عند حلم الملاكمة بعدما عين الأسطورة مدربا له لمواجهة البريطاني تايسون فيوري في نزال"أشرس رجل على وجه الأرض" ليكون هذا النزال تجربته الوحيدة في الملاكمة وتحت إشراف مايك تايسون.كشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن إحدى أكبر الفعاليات إثارة في النسخة الخامسة من الموسم الرياضي، وهو النزال التاريخي بين تايسون فيوري بطل ...

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