نظراً للأحوال الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوين غدا

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تكون الدراسة يوم غد الجمعة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة.

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تكون الدراسة يوم غد الجمعة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

نظراً للأحوال الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوين غداأم القيوين في 26 أكتوبر / وام / قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تكون الدراسة يوم غد الجمعة 'عن بعد' في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة. اقرأ أكثر ⮕

غدًا.. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوينقرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن تكون الدراسة الجمعة «عن بعد» في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، وذلك نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة. اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرةناشد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات، نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة... اقرأ أكثر ⮕

غدًا.. الدراسة عن بعد في مدارس دبي والمناطق الشماليةأعلنت إدارات المدارس الحكومية والخاصة في دبي والمناطق الشمالية، عن تحويل الدراسة عن بعد، الجمعة اقرأ أكثر ⮕

العمل يوم غد الجمعة عن بُعد نظرا للأحوال الجويةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

مركز أم القيوين الإبداعي ينظم ملتقى 'مبدعون من الإمارات'أم القيوين في 25 أكتوبر / وام / حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين ملتقى الفنون البصرية الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي بعنوان 'مبدعون من الإمارات'، لعرض الابداعات والمهارات الفنية للشباب. اقرأ أكثر ⮕