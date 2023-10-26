نظراً للأحوال الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوين غدا

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تكون الدراسة يوم غد الجمعة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة.
قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تكون الدراسة يوم غد الجمعة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة.
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نظراً للأحوال الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوين غداأم القيوين في 26 أكتوبر / وام / قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تكون الدراسة يوم غد الجمعة 'عن بعد' في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة. اقرأ أكثر ⮕
مركز أم القيوين الإبداعي ينظم ملتقى 'مبدعون من الإمارات'أم القيوين في 25 أكتوبر / وام / حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين ملتقى الفنون البصرية الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي بعنوان 'مبدعون من الإمارات'، لعرض الابداعات والمهارات الفنية للشباب. اقرأ أكثر ⮕