نخبة من الكتاب يناقشون تحديات النشر في مكتبة محمد بن راشد

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالشراكة مع مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى النشر الرقمي»، والتي هدفت إلى تسليط الضوء على أحدث توجهات قطاع النشر الإلكتروني، وأبرز التحديات التي تواجهه؛ حيث تسعى الهيئة من خلال الملتقى إلى تحفيز الناشرين والخبراء والمختصين في هذا المجال على تقديم حلول مبتكرة تُسهم في دعم وتوسيع آفاق صناعة النشر الإلكتروني في الدولة.
وشهد الملتقى الذي تستضيفه مكتبة محمد بن راشد، مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والخبراء والمعنيين بصناعة النشر في الإمارات، ومن بينهم المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، و د.
وتضمن الملتقى الذي يندرج تحت مظلة «منصة تعبير»، جلسة «مختبر العصف الذهني» التي أدارتها لمى جاسم بورسلي، مستشار في مكتب المستشارين في «دبي للثقافة»، واستعرضت فيها رؤى عدد من دُور النشر المحلية المستقبلية، بينما تناول شريف بكر، مدير دار العربي للنشر، وشادي الحسن، المدير التنفيذي لشركة رفوف، خلال مشاركتهما في جلسة «النشر في عصر الرقمنة: الذكاء الاصطناعي- الفرص- التحديات» دور وتأثير الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات المرتبطة به على هذا القطاع. headtopics.com
واستضافت جلسة «سوق النشر الرقمي.. تطور ومستقبل» كلاًّ من راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتبة أميرة أبو كدرة، الشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات غاف، والناشرة الدكتورة اليازية خليفة السويدي، مدير ومؤسس الفُلك للترجمة والنشر.
في حين، أضاء كل من أحمد الياسي من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومصطفى يوسف من كليات التقنية العليا، خلال جلسة «تقنيات النشر الرقمي بين الأثر والتأثير»، على حقوق النشر في ظل الذكاء الاصطناعي، ودور النشر الرقمي في تعزيز قوة الاقتصاد الأخضر، وتناول الخبير عماد أبو عيد في جلسة «دور النشر الرقمي في الاستدامة» تأثير النشر الرقمي على الاستدامة، ومساهمته في تقليل البصمة الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال. headtopics.com