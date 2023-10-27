نجم تلفزيوني يٌلقي مليون دولار من طائرة هليكوبتر

أسقط نجم تلفزيوني نحو مليون دولار من طائرة هليكوبتر على حشد كبير من الناس في جمهورية التشيك، وفقا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

قام الممثل التلفزيوني التشيكي كامل بارتوشيك بالمغامرة بعد أن تعهد لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيقدم لهم هدية لا تنسى. وعند إعلانه عن مسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، قرر بارتوشيك اختيار ليس فائزًا واحدًا فقط، بل مكافأة كل من شارك فيها.

بعد ذلك، تلقى المشاركون في المسابقة بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل حول مكان الاجتماع في حدث ما، ولم تحدد تفاصيله شخصية وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة La Vanguardia الإسبانية. ويظهر مقطع فيديو على قناته على موقع يوتيوب وهو يقوم بإعداد الأموال، والتي يمكن رؤيتها وهي معبأة في أكياس. headtopics.com

وتظهر اللقطات بعد ذلك وضع الأكياس في حاوية تخزين معدنية كبيرة، بحيث يمكن رفعها في الهواء بواسطة طائرة هليكوبتر. وأظهر مقطع فيديو لاحق تم نشره على منصة " إكس" ، لحظة إطلاق الأموال، والتي شهدت تشتت الحشود لجمع الأوراق النقدية التي يُشاع أنها بقيمة مليون دولار والتي أصدرها بارتوشيك كجزء من مهمته

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