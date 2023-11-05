نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة حتى عودة الرهائن

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر، وعددهم أكثر من 240. وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم".

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EMARATALYOUM: نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة حتى عودة الرهائنرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة حتى عودة الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في أكتوبر.

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ALKHALEEJ: نتنياهو: لن نوقف إطلاق النار في غزة قبل عودة الأسرىرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، لحين عودة جميع

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ALBAYANNEWS: وزير الخارجية الأمريكي يحذر من تداعيات وقف إطلاق النار في غزةقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.

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ALKHALEEJ: بلينكن يصر على «هدنات إنسانية» ويرفض وقف إطلاق النار في غزةأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت...

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