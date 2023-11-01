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نتنياهو يعترف بخسائر مؤلمة بصفوف الجنود في غزة

alkhaleej1 min.

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بمواصلة الحرب ضد حركة...

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وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل 11 جندياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة في معارك في غزة: «حققنا الكثير من الإنجازات المهمة لكن لدينا خسائر مؤلمة أيضاً، نخوض حرباً صعبة وستكون طويلة».

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