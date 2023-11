نتنياهو يعترف بخسائر مؤلمة بصفوف الجنود في غزة

وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل 11 جندياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة في معارك في غزة: «حققنا الكثير من الإنجازات المهمة لكن لدينا خسائر مؤلمة أيضاً، نخوض حرباً صعبة وستكون طويلة».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: نتنياهو: نحقق تقدماً منتظماً في حرب غزةأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن الجيش يحرز «تقدماً منتظماً» في قطاع غزة في اليوم الرابع والعشرين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة ويؤكد:لا وقت للسلامأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن الجيش يحرز «تقدماً منتظماً»....

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جنوب إفريقيا تدعو لنشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزةدعت جنوب إفريقيا، الاثنين، الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي علي غزة إلى 8525 فلسطينياًأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 8525 قتيلاً...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: بالتفاصيل.. هؤلاء الأجانب يمكنهم الخروج من غزة عبر رفحفيما تستعد مصر لاستقبال ما يقارب 81 جريحا ومصابا بإصابات بليغة من قطاع غزة ، كشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 50 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مخيم جبالياأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل خمسين شخصاً على الأقل، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕