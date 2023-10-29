نتانياهو أربك المشهد السياسي في إسرائيل

ظهر المستوى القيادي في إسرائيل مرتبكاً أمس، بعد تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقد فيها أجهزة المخابرات بشأن هجوم 7 أكتوبر من غزة، في حين لم يؤدِ شطب التغريدة والاعتذار عنها إلى تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لنتانياهو من حلفائه كما خصومه.

وكتب نتانياهو في تغريدته فجر أمس، إن قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم يحذروه قط من أن حركة حماس تخطط لهجوم 7 أكتوبر واسع النطاق. وذكر نتانياهو في المنشور الذي حذفه أنه «لم يحدث في أي وقت وفي أي مرحلة توجيه تحذير لرئيس الوزراء نتانياهو حول نوايا حماس الحربية. على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس مخابرات الجيش ورئيس الشاباك، أن حماس كانت مترددة ومهتمة بالتسوية».وفي منشور ثانٍ على منصة إكس أيضاً بعد نحو 10 ساعات، كتب نتانياهو «كنت مخطئاً»، مضيفاً أن تصريحاته «ما كان ينبغي الإدلاء بها وأنا أعتذر عن ذلك». وأردف قائلاً «أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأذرع الأمنية».

وقال يوسي كوهين، الذي ترأس جهاز الموساد في حكومات نتانياهو السابقة لراديو إسرائيل: «أنت تتحمل المسؤولية من بداية عملك، وليس من منتصفه».

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