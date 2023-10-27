نتائج مباريات 'يوروبا ليغ'.. 3 أندية بالعلامة الكاملة أبرزها 'كتيبة محمد صلاح'

حقق ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي وباير ليفركوزن الالماني انتصارهم الثالث توالياً في مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم الخميس، ففازوا على تولوز الفرنسي 5-1 وسلافيا براغا التشيكي 2-0 وقره باغ الاذربيجاني 5-1 تواليا، الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة.

لكن الريدز دكّ شباك ضيوفه بعدها بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها الياباني واتارو إيندو وهو أول أهدافه مع ليفربول (31)، في الدقيقة الـ31، الأوروغوياني داروين نونييس (34)، الهولندي راين غرافينبيرخ (65)، والمصري محمد صلاح (90+3).

وفي المجموعة السابعة، واصل روما العلامة الكاملة بفوزه على ضيفه سلافيا براغا التشيكي، وفضّ شراكته معه بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد منافسه عند 6 نقاط. ونجح رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق فوزهم الخامس تواليا في مختلف المسابقات، وسحقوا في طريقهم سيرفيت 4-0 في الجولة الثانية من يوروبا ليغ. headtopics.com

وعلى الملعب الاولمبي في العاصمة، افتتح روما التسجيل في الدقيقة الاولى بفضل إدواردو بوفي، قبل أن يضاعف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة (17). وفي المجموعة الثامنة، اكتسح باير ليفركوزن ضيفه قره باغ بخماسية تناوب على تسجيلها فلوريان فيرتز (4) والإسباني أليكس غريمالدو هدفين (29 و54) والنيجيري فيكتور بونيفاسي (35) وإدموند تابوسبا من بوركينا فاسو (57). وسجل هدف الخاسر تورال بايراموف من ركلة جزاء (16).

وتجمد رصيد وست هام، بطل مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، في صدارة المجموعة عند 6 نقاط، فيما لحق به فرايبورغ الألماني في المركز الثاني بعدد النقاط نفسه ولكن بفارق الاهداف بفوزه على مضيفه باتشكا توبولا الصربي 3-1، متقدما بفارق نقطتين عن أولمبياكوس الثالث. headtopics.com

وفي المباراة الثانية، فرض المهاجم الإيطالي فينتشينزو غريفو (30 عاماً) نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية فريقه فرايبورغ في الدقائق 49 من ركلة جزاء و59 و73 تواليا، رداً على هدف السبق للمضيف باتشكا توبولا في الشوط الاول عبر نيمانيا بيتروفيتش (13).وفي المجموعة الثانية، ارتقى نادي مرسيليا الفرنسي إلى الصدارة، بفوزه على ضيفه أيك أثينا اليوناني 3-1.

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