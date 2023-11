ناشئات العراق يهزمن فريقاً إيرانياً ودياً

وتم الطلب من لاعبات منتخب العراق للناشئات ارتداء الحجاب قبل خوضهن للمباراة التي أقيمت على ملعب مجمع آزادي. لاعبات منتخب العراق حققن الفوز برغم إكمالهن المباراة بعشر لاعبات بعد طرد حكم المباراة اللاعبة «روزين محمد أبو زير» في الدقيقة 68.

سجل هدفي منتخب العراق للناشئات اللاعبتان براء حسين وروان وليد. بينما أهدرت اللاعبة العراقية روزين محمد ركلة جزاء. يذكر أن منتخب العراق للناشئات سيلعب في بطولة كأس غرب آسيا التي ستقام في الأردن مع منتخبات سوريا والأردن ولبنان في 9 و11 و13 من الشهر الحالي.

