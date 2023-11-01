ناشئات العراق يهزمن فريقاً إيرانياً ودياً

وتم الطلب من لاعبات منتخب العراق للناشئات ارتداء الحجاب قبل خوضهن للمباراة التي أقيمت على ملعب مجمع آزادي. لاعبات منتخب العراق حققن الفوز برغم إكمالهن المباراة بعشر لاعبات بعد طرد حكم المباراة اللاعبة «روزين محمد أبو زير» في الدقيقة 68.
سجل هدفي منتخب العراق للناشئات اللاعبتان براء حسين وروان وليد. بينما أهدرت اللاعبة العراقية روزين محمد ركلة جزاء. يذكر أن منتخب العراق للناشئات سيلعب في بطولة كأس غرب آسيا التي ستقام في الأردن مع منتخبات سوريا والأردن ولبنان في 9 و11 و13 من الشهر الحالي.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
WAMNEWS: وفد رسمي من حكومة إقليم كردستان العراق يتعرف على نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتيدبي في 30 أكتوبر / وام / أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة بما فيها إقليم كردستان العراق وما تستند إليه من أسسٍ راسخة ومتينة عززت من التعاون الوثيق والعمل المشترك في المجالات كافة لاسيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها في أغسطس الماضي حيث...
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕