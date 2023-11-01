نادي ليوا الرياضي يدشن مشاريع تطويرية استعدادا لمهرجان 'ليوا الدولي'

وتتضمن المشاريع الجديدة توسعة أكبر للطرق الداخلية، وتجهيز الشوارع المختلفة في منطقة مرعب، وإنشاء طريق خارجي، ومواقف للسيارات، وتوسعة منطقة المطاعم، وافتتاح مخيمات جديدة. ويتطلع النادي من خلال هذه المشاريع لجعل النسخة المرتقبة (2024) مختلفة عن المواسم الماضية، مع اكتمال البنية التحتية لاستضافة الأعداد الضخمة من الجماهير، والمشاركين، والتي ينتظر المنظمون أن تحقق أرقاما قياسية في هذه النسخة.

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