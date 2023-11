نادي ليوا يكمل مشاريع تطوير «تل مرعب»

ومن المقرر أن تكتمل المشاريع كافة التي تركز على البنية التحتية لمرعب مع نهاية نوفمبر الجاري، لتكون منطقة تل مرعب جاهزة تماماً لحشود الجماهير والمشاركين. وشملت المشاريع الجديدة توسعة أكبر للطرق الداخلية، وتجهيز الشوارع المختلفة في منطقة مرعب، كما شملت أيضاً إنشاء مواقف جديدة للسيارات، بحيث تزيد الطاقة الاستيعابية لاستقبال المشاركين، وشملت التوسعة أيضاً منطقة المطاعم، وزاد عددها هذا الموسم، ليصل إلى 120 مطعماً من أشهر وأفضل الماركات على مستوى العالم والإمارات، ومن أبرز المشاريع الخاصة بمرعب، إنشاء طريق خارجي جديد، بحيث أصبح الوصول إلى مرعب أكثر سهولة وسلاسة، مع افتتاح الشارع الجديد، وشملت التوسعة منطقة الآرف في المخصصة للعربات المشاركة، بالإضافة...

وينظم نادي ليوا مهرجان ليوا الدولي 2024، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حيث بدأ العد التنازلي، من أجل انطلاق واحدة من أكبر وأضخم نسخ المهرجان الذي أصبح وجهة رياضية وسياحية مهمة في منطقة تل مرعب، وتنتظر اللجنة المنظمة هذا الموسم، وصول أعداد المشاركين والجماهير إلى أرقام قياسية.

وينتظر عشاق رياضة المحركات والسيارات والدراجات والرياضات التراثية 24 يوماً كاملة، تكون ثرية بالعديد من المنافسات الرياضية، وتختتم مع أقوى تحدٍ يشهده مرعب في كل موسم، وهو بطولة مرعب للسيارات.

