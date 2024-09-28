مُحاولة إخماد الحريق: جهود دبلوماسية تواجه تحديات فصل ساحتي لبنان وغزة

على وقع الحصيلة المروعة لطاحونة الحرب التي انتقلت من غزة إلى بيروت، وفي ضوء الخشية من أن تشعل كرة النار حريقاً إقليمياً، تنهض مساع دبلوماسية لإخماد الحرب، وأن يجري التفاوض تحت النار على الجبهتين.

وفي خضم حملتها الجوية المستمرة على لبنان، ترسم إسرائيل مشهدية فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، محاولة كبح جماح حزب الله، توطئة لعودة آمنة لمستوطني الشمال، الذين فروا من مستوطناتهم مع بدء سهام الشمال، وفق التسمية الإسرائيلية. ووفق مراقبين، فإن نجاح الجهود الدبلوماسية في فرملة اتجاه بوصلة الحرب نحو نقطة المواجهة الأكثر سخونة وشمولية، بحيث تتوسع دائرة النار لتطال دولاً أخرى في الإقليم، مرهون بالجغرافيا، ففي حين تصر إسرائيل على الفصل بين المسارين، يبدو حزب الله أكثر تصميماً على تفاهمات شاملة للبنان وغزة في آن. وبرأي النخب السياسية، فإن عولمة الحل قد تكون طوق النجاة لكل من غزة ولبنان، لاسيما قبل أن تغمس دول أخرى يدها في وليمة النار، فيزداد المشهد تعقيداً.

ويقول الباحث والمحلل السياسي، سليمان بشارات، إن الحل الأكثر شمولية يتضمن وقفاً لإطلاق النار على جبهتي غزة ولبنان معاً، ودون ذلك، ستمضي الحرب إلى فصول أعتى وأشمل، وربما يصعب التراجع عنها، مشدداً على أن الحل مع العاصفة الأولى في الإقليم، والمقصود هنا انتقال الحرب من غزة إلى لبنان، وحصرها فيهما، سيظل متاحاً.

ويضيف: في انتظار تلمس أول خيوط الدبلوماسية لتهدئة التوترات في الإقليم، فإن لبنان سيمضي على طريق غزة في مسار التفاوض تحت النار، إذ من المتوقع أن تواصل إسرائيل محاولاتها فك المسار اللبناني عن غزة، الأمر الذي يرفضه حزب الله وعليه، فدون استدارج حل بالتوازي ما بين غزة وبيروت، فإن ملعب الحرب سوف يتسع.

حرب، غزه، لبنان، حزب الله، إسرائيل

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