ميلوييفيتش: طريقتنا المعتادة في اللعب ستضمن لنا تخطي العين

وسيخوض الإمبراطور لقاءً لا يقبل القسمة على اثنين ضد العين (الزعيم)، والذي سيحل ضيفا عليه في "استاد زعبيل" في دبي. وتعد الموقعة صراعا مباشرا على المركز الأول، حيث يتصدر الزعيم جدول ترتيب المسابقة حاليا بـ15 نقطةٍ في رصيده، مقابل 14 نقطة في جعبة الوصل، أقرب مطارديه.وأوصى المدافع المعتزل فريقه، "علينا أن نثق في قدراتنا، وأن نظهر بنفس القوة التي ظهرنا عليها في مواجهاتنا المنصرمة".

وواصل ميلوييفيتش بهذا الصدد، "إذا لعبنا بنفس طريقتنا المعتادة، واستغلينا الدعم الجماهيري، أثق بأننا سنحقق النتيجة الإيجابية". وعلّق ميلوييفيتش على حسابات الصدارة قائلا، "من سينتصر في المباراة سيعتلي المقدمة، ولكن هذا لا يعني نهاية المنافسات. لا زال الموسم طويلا".

واسترسل صاحب الخبرات التدريبية في صربيا وآيسلاندا والسويد، "من المهم أن تعرف كيف تنهي الموسم بطلا، وذلك هو الهدف".

