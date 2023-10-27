ميلوييفيتش: علينا دخول لقاء حتا بتواضع

قدّم ميلوش ميلوييفيتش، المدير الفني للوصل (الإمبراطور)، لفريقه الوصفة اللازمة لتخطي نتائجه غير المرضية مؤخرا في دوري أدنوك للمحترفين.

ويستعد الإمبراطور للحلول ضيفا على "استاد حمدان بن راشد" لملاقاة حتا (الإعصار) ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة. وكان الوصل قد تعثّر بالتعادل في الجولتين الرابعة والخامسة على التوالي، فسقط في فخ التعادل بنتيجة 3-3 مع خورفكان (النسور)، قبل أن يقنع بالتعادل بنتيجة 1-1 مع شباب الأهلي (الفرسان الحمر).

وقال ميلوييفيتش، "على الإمبراطور أن يقدّم أفضل أداءٍ، وأن يدخل المباراة بتواضعٍ للعب بـ100% من طاقته من أجل استعادة نغمة الانتصارات". وطالب المدرب الصربي بالحفاظ على نفس الروح القتالية التي ظهر بها فريقه أمام الفرسان الحمر في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في إشارةٍ إلى تفوّق الوصل بنتيجة 3-2. headtopics.com

وكان ميلوييفيتش قد واجه الإعصار ذهابا وإيابا في الدور الأول من كأس أديب، فسحقه بنتيجة 7-0، ثم تعادل معه بنتيجة 3-3.وحذّر ميلوييفيتش، "حتا تطوّر دفاعيا، ففابيو فيفياني، مديره الفني، متخصصٌ في هذا النوع من أسلوب اللعب. أصبح الإعصار يلعب الهجوم بشكلس مباشر، ويعتمد على الكرات الثابتة".

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