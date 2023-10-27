ميلانيتش:بني ياس قادر على هزيمة الشارقة

وقال ميلانيتش: الفوز على الوحدة في الجولة الماضية منحنا معنويات عالية باعتباره من الفرق الكبيرة وسنواجه الشارقة وهو أيضاً من فرق الكبيرة ونريد ان نلعب أمامه بنفس الطريقة ونقدم ذات المستوى لتحقيق الفوز.
وذكر مدرب بني ياس انه لم يكن يفضل فترة التوقف الطويلة وقال: فريقنا تدرب بشكل جيد و بجدية وحماس عال من اللاعبين وسوف نذهب للشارقة للعودة بالنقاط الثلاث. وأوضح ان الشارقة فريق قوي ولكن طريقة لعبه تختلف عن الثلاثي شباب الأهلي والعين والوحدة،ولديه نقاط قوة وضعف نعمل على استغلالها.
وأضاف:المنافس يملك لاعبين جيدين يشكلون خطورة كبيرة ويحصلون على عدد من الفرص ولكن بني ياس قادر على إيقافهم.
مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق غداً في ميدان الذيدالشارقة في 26 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي تنطلق صباح غد النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن ولمدة 5 أيام على... اقرأ أكثر ⮕