ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب مع إسرائيل

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، الاثنين، أنه يعمل على «تجنيب لبنان دخول الحرب»، في وقت تشهد الحدود الجنوبية منذ ثلاثة أسابيع تبادلاً للقصف بين «حزب الله» وإسرائيل، على وقع الحرب في غزة.

وأضاف «نعمل للسلم.. ونحن كحكومة قيّمون على الأوضاع العامة، وعلى أي تداعيات يمكن أن ننجر إليها عقب أي توتر إضافي». ويردّ الجيش الإسرائيلي على استهداف مواقعه بقصف أطراف بلدات حدودية عدة، وتحرّكات عناصر «حزب الله»، ما أسفر عن مقتل 62 شخصاً، بينهم 47 عنصراً من «حزب الله»، وأربعة مدنيين، من ضمنهم مصور في وكالة أنباء رويترز، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس. وأعلنت إسرائيل من جهتها مقتل أربعة أشخاص.

ويثير التصعيد عبر الحدود خشية من تمدد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس، في قطاع غزة، إلى جنوب لبنان. وتحذر إسرائيل وقوى غربية «حزب الله»، من مغبة فتح جبهة جديدة. لكنه قال في الوقت ذاته إنه لا يستطيع «طمأنة اللبنانيين»، لأنّ «الأمور مرهونة بأوقاتها»، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشعب اللبناني «لا يريد دخول أي حرب، ويريد الاستقرار، خصوصاً بعد أن وصل إلى مستويات من الفقر والعوز»، على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد، منذ أكثر من أربع سنوات. headtopics.com

وأبدى خشيته من «فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط» كلها، في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

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