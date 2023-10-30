ميقاتي: لبنان في عين العاصفة والحرب بيد إسرائيل

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين، إن لبنان في عين العاصفة، مؤكداً سعي حكومته لتجنيبه أي حرب قادمةوأكد ميقاتي أن قرار الحرب بيد إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود والانتهاكات، مشيرا إلى أن لبنان نسّق مع المنظمات الدولية بشأن وضع خطة في حال اندلعت الحرب مع إسرائيلولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أنه في حال دخل لبنان الحرب فلن يقتصر الأمر عليه فقط وستكون المنطقة في حالة فوضى على حد قوله.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين، إن لبنان في عين العاصفة، مؤكداً سعي حكومته لتجنيبه أي حرب قادمةوأكد ميقاتي أن قرار الحرب بيد إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود والانتهاكات، مشيرا إلى أن لبنان نسّق مع المنظمات الدولية بشأن وضع خطة في حال اندلعت الحرب مع إسرائيلولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أنه في حال دخل لبنان الحرب فلن يقتصر الأمر عليه فقط وستكون المنطقة في حالة فوضى على حد قوله.وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خشيته من "فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط" في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

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