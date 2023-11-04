ميسي يرفض التقاط صورة مع لابورتا في حفل توزيع الكرة الذهبية

إذ رفض بطل العالم 2022 التقاط صورة شخصية مع الثاني. ووفقًا للكاتب"جيليم بالاوج" فإن ميسي كان يقضي وقتًا ممتعًا في الحفل الذي توّج بجائزته للمرة الثامنة في مسيرته، وكان يلتقط الصور مع زملائه، كما تحدث بودّ مع الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات أيتانا بونماتي.وأضاف بالاوج: ابتسم لابورتا، الذي كان ينتظر في أروقة قاعة الحفل، لميسي، لأنه أراد التقاط صورة أيضًا معه، لكن ليو تجاهله. وزعمت تقارير أن قائد المنتخب الأرجنتيني تحدث مع رئيس النادي الكاتالوني في نهاية الحفل الذي أقيم في باريس.

وذكر المنشور الذي تم تداوله بشكل واسع في تطبيق"إكس" أن لابورتا شكر ميسي على كلماته في الخطاب الذي ألقاه خلال الحفل بعد فوزه بالجائزة المقدمة من مجلة"فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة، وزعم المنشور أن ميسي اجتمع مع لابورتا لتحديد أفضل موعد لتكريمه.كما ذكرت صحيفة"موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن النجم السابق لبرشلونة جلس بعيدا عن جوان لابورتا، ولم يتم رؤيتهما وهما يتبادلان أي كلمات في أي وقت.لم يحصل محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، على المركز الأول في تصويت أي من الصحافيين المشاركين في اختيارات جائزة"الكرة الذهبية".وحل صلاح في ...نفى الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، الأخبار التي ذكرت أنه تحدث مع جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، من أجل عودة الأرجنتيني إلى ناديه ...تفوق مهاجم أتلانتا يونايتد اليوناني يورغوس ياكوماكيس على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي المتوج أخيرا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة ..

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