ويعتبر التتويج الثامن في مسيرة «قائد التانغو» ونجم إنتر ميامي (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 و2023)، مستفيداً من حصوله على لقب كأس العالم «قطر 2022»، متفوقاً على النجمين الصاعدين عملاق مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند (23 سنة) المتوج مع فريقه بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي يتقدمها دوري أبطال أوروبا، والفرنسي كيليان مبابي (24 سنة) مهاجم باريس سان جيرمان وصيف المونديال مع منتخب بلاده وصاحب القدرات الخارقة، إذ حلّ كلا اللاعبين في المركزين الثاني والثالث على...

«الإمارات اليوم» ترصد سبع نقاط تاريخية تجعل ميسي «الأول في كرة القدم» بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية لعام 2023.■ أول لاعب يحصل على الكرة الذهبية وهو يلعب خارج أوروبا.■ أول لاعب يحقق الكرة الذهبية وهو بعمر الـ36 عاماً.■ أول لاعب يحقق الكرة الذهبية مع ثلاثة أندية مختلفة: برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي.• العملاق هالاند حصل على المركز الثاني في حفل باريس.. و«الخارق» مبابي ثالثاً.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EMARATALYOUM: رسالة مؤثرة من ميسي في ليلة تتويجه ملكا لتاريخ كرة القدمتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الترجي يواجه الوداد والأهلي يلتقي صن داونز على تأشيرة التأهل لنهائي الدوري الأفريقيتتطلع كرة القدم العربية إلى إنجاز جديد «الأربعاء» من خلال جولة الإياب في الدور نصف النهائي من النسخة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي، وإمكانية الوصول إلى مواجهة عربية خالصة على لقب البطولة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: علي حصني يجهل أسباب إبعاده عن فريق الشرطة العراقيدعا علي حصني، لاعب فريق الشرطة الأول لكرة القدم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميامي الأمريكي بطل «أبوظبي العالمية» لأساتذة السلة الثلاثيةتُوّج ميامي الأمريكي ببطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، بعد فوزه في المباراة النهائية على

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕