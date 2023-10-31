ويعتبر التتويج الثامن في مسيرة «قائد التانغو» ونجم إنتر ميامي (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 و2023)، مستفيداً من حصوله على لقب كأس العالم «قطر 2022»، متفوقاً على النجمين الصاعدين عملاق مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند (23 سنة) المتوج مع فريقه بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي يتقدمها دوري أبطال أوروبا، والفرنسي كيليان مبابي (24 سنة) مهاجم باريس سان جيرمان وصيف المونديال مع منتخب بلاده وصاحب القدرات الخارقة، إذ حلّ كلا اللاعبين في المركزين الثاني والثالث على...
«الإمارات اليوم» ترصد سبع نقاط تاريخية تجعل ميسي «الأول في كرة القدم» بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية لعام 2023.■ أول لاعب يحصل على الكرة الذهبية وهو يلعب خارج أوروبا.■ أول لاعب يحقق الكرة الذهبية وهو بعمر الـ36 عاماً.■ أول لاعب يحقق الكرة الذهبية مع ثلاثة أندية مختلفة: برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي.• العملاق هالاند حصل على المركز الثاني في حفل باريس.. و«الخارق» مبابي ثالثاً.
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