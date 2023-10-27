مونديال الكاتا ينطلق السبت في أبوظبي

تقام البطولة لأول مرة في دولة الإمارات لمدة يومين، ضمن فعاليات البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.
وتتضمن منافسات الكاتا 5 أنواع من المنافسات هي «الشوتوكان، والشوتوريو، والوادوريو، والجوجوريوة، والكيوكوشنكاي»، لعدد من حركات فنون الدفاع عن النفس التي تمارس بشكل فردي، ويشارك كل منتخب بلاعب ولاعبة في أوزان البطولة، إضافة إلى فريق مختلط.
ويوجد منتخب الإمارات لأول مرة بأصغر الأعمار في البطولة، في فئتي الشباب تحت 23 سنة، وتحت 17 سنة بهدف الاحتكاك، واكتساب الخبرات. ويشارك اللاعبان محمد الشعالي وعلي عبد السلام المري ضمن قائمة المنتخب، بإشراف الجهاز الفني المكون من الدكتور سلام خطاب والمدرب أشرف حسين، والمدير الإداري للمنتخب الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو. headtopics.com
ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالدول الشقيقة والصديقة المشاركة في البطولة، متمنياً لها النجاح والتميز، متطلعاً لاستضافة بطولات كبرى بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو.180 متحدثاً في النسخة 69.. المؤتمر الدولي لطب الفضاء يضيء على الحلول المبتكرة
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