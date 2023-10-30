موعد تسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.. ميسي قريب وهالاند مظلوم

ينتظر جمهور كرة القدم اليوم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم خلال حفل الكرة الذهبية السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول"، ويقام مساء اليوم في باريس وهو الحفل الذي يشهد هذا الموسم صراع كبير بين لاعبين من العيار الثقيل هما ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم، وهالاند، هداف مانشستر سيتي الذي قاد فريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية.

وينحصر الفوز بالجائزة هذا العام بين 3 لاعبين رئيسين وهم النرويجي إيرلينغ هالاند، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وسط تسريبات تشير إلى تتويج ميسي بالفعل بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، وهو ما يعني في ذلك الوقت ربما ظُلم اللاعب النرويجي هالاند، بسبب تواجده مع ميسي في نفس العام الذي توج به الأخير باللقب.

ومن المقرر انطلاق الحفل في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات ويشهد الحفل تقديم عدد من الجوائز أيضا منه الكرة الذهبية لأفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل ناد في العام (رجال/ سيدات)، جائزة كوبا (أفضل صاعد)، جائزة ياشين (أفضل حارس) headtopics.com

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التي تمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.

ويشارك في التصويت على منح الجائزة مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس المصوتين على جائزة ياشين، كما ينطبق الأمر ذاته على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا، أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ. headtopics.com

وكشفت "فرانس فوتبول" عن معايير مختلفة هذا العام للفوز بالجائزة وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت، وأكدت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب، وينص المعيار الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

ميسي مرشح لنيل الكرة الذهبية الثامنة في حفل الاثنينيملك الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانية أيتانا بونماتي حظوظاً كبيرة للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في عام 2023.. اقرأ أكثر ⮕

هل يودع العالم ميسي بـ'الكرة الذهبية' الثامنة غداً؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

العالم يترقب ساعة الحسم في سباق الكرة الذهبيةتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم غدا الاثنين صوب مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. اقرأ أكثر ⮕

باريس تستضيف غدا حفل جوائز 'الكرة الذهبية' .. والسباق يشتعل بين ميسي وهالاندباريس في 29 أكتوبر / وام / تشهد العاصمة الفرنسية 'باريس' غدا الاثنين، حفل جوائز النسخة الـ67 من جوائز 'الكرة الذهبية' التي تقدمها مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية، وتكشف خلاله المجلة عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023. اقرأ أكثر ⮕

باريس تستضيف غدا حفل جوائز 'الكرة الذهبية' .. والسباق يشتعل بين ميسي وهالاندموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

قرية سويسرية تستقبل أوّل مسابقة لأفضل «راكليت» في العالمتفوح رائحة الجبن الذائب في قرية سويسرية تقع في منطقة جبال الألب، تُقام فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع أول بطولة عالمية لطبق الراكليت الذي تشتهر به سويسرا، إلى جانب الشوكولاتة والقطاع المصرفي، يعود تاريخه إلى قرون عدة عندما أقدم الرعاة على تسخين الجبن قرب نار الحطب، وكشطوا الجزء الذائب للحصول على قوت، ومنذ ذلك الوقت، يجتمع المنتجون والخبراء وأصحاب... اقرأ أكثر ⮕