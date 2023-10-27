موسيماني يعلّق على إمكانية إقالته بعد لقاء اتحاد كلباء

تفهّم بيتسو موسيماني، المدير الفني للوحدة (أصحاب السعادة)، احتمالية تأثير مباراة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين على بقائه من عدمه في منصبه.ويجد الوحدة نفسه متقهقرا إلى المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة بـ6 نقاطٍ في رصيده، بينما جمع النمور 7 نقاطٍ وضعتهم في المركز الثامن.

وصرّح موسيماني، "بقاء أو رحيل أي مديرٍ فنيٍ أمرٌ طبيعيٌ يحدث في كرة القدم، ومع كل الأندية، وفي كل مسابقات الدوري". وضرب ابن الـ59 عاما أمثلةً، فقال، "كارلو آنشيلوتي لم يحقق شيئا مع إيفرتون الإنجليزي، وحينما عاد إلى ريال مدريد الإسباني ظفر بدوري أبطال أوروبا".

وأكمل موسيماني، "سواء اتبعت الأندية مبدأ الصبر على المدير الفني أم لم تتبعه، ففي نهاية المطاف، نحن مدربون محترفون، ونعرف بأنها أمورٌ طبيعيةٌ في كرة القدم". ويرى المدرب جنوب الإفريقي بأن أصحاب السعادة بحاجةٍ إلى الفوز باعتباره "السبيل الوحيد للعودة إلى المسار الصحيح. الانتصار مثل العلاج الذي يعيدك إلى حالتك الطبيعية". headtopics.com

واستدرك في المؤتمر الصحفي التقديمي قبل مواجهة اتحاد كلباء، "إلا أن الانتصار لا يمكن شراؤه، بل يجب القتال عليه .. علينا تقديم أقصى طاقاتنا في هذه المباراة". وأثنى موسيماني على الخصم، مؤكدا، "النمور عنيدون، ويمتازون بالسرعة، ويجيدون التعامل مع الهجمات المرتدة".

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