موسيماني: الوحدة إذا استغل 10% من فرصه سيفوز

وقال موسيماني: المباراة أمام كلباء لن تكون سهلة،وهي أمام منافس جيد اضافة إلى اننا خسرنا آخر 3 مباريات في الدوري وكأس الرابطة، ولكننا ترغب في تحقيق الانتصار الذي يعيدنا إلى الطريق الصحيح وحالتنا الطبيعية.

وأضاف: المنافس انتصر على الشارقة في مباراة كأس المحترفين وبالنسبة لنا نحن نقدم كرة قدم جيدة وفقط علينا استغلال 10% من فرصنا لنحصل على نتائج إيجابية. وعزا الهزائم الأخيرة لعدم استغلال الفرص،منوهاً إلى ان ما حدث في مباريات الفريق الأخيرة شيء أشبه بالأشياء الخارجة عن الطبيعة أو السحر،مضيفاً ان المطلوب تحسين ترجمة الفرص إلى أهداف.

وتابع: أثق بقدراتنا على تجاوز هذه المرحلة والجهاز الفني كان حريصاً خلال الفترة الماضية على معالجة الخلل والحد من الأخطاء المرتكبة والفرص المهدرة ونأمل أن يعود علينا هذا العمل بنتيجة إيجابية خلال مباراتنا المقبلة. headtopics.com

وحول الدعم الجماهيري أوضح: نقدر دعم الجماهير الوفية في الملعب وفي منصات التواصل الاجتماعي وبالتأكيد نعتذر عن النتائج غير المرضية خلال

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