موسكو تكشف آخر تطورات الرهائن الروس المحتجزين في غزة

وعد ممثلون عن حركة حماس الفلسطينية بالاستجابة لطلب موسكو بإطلاق سراح ثمانية روس تم احتجازهم كرهائن، وفقا لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.

وتتضمن ثمانية أشخاصهم مواطنون روس تم احتجازهم كرهائن، ووعدوا بالاستجابة، والمساعدة، والعثور عليهم واتخاذ كافة الإجراءات لتحريرهم".وخلال اللقاء جذب الجانب الروسي، تحديدا، الانتباه لإطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

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