موسكو: أحبطنا مخططاً أوكرانياً جديداً ضد جنودنا

وذكرت وكالة «تاس» للأنباء، أن الجهاز الأمني «حيّد» مشتبهاً فيه خلال محاوله اعتقاله، إثر كشف مخطط لتفجير مبنى تجنيد للجيش الروسي في مدينة تفير الواقعة على بعد 150 كيلومتراً شمال غرب موسكو.والخميس أيضاً فتحت روسيا تحقيقاً في قضية إرهابية مع رجل مولود في أوكرانيا اعتقل في وقت سابق هذا الأسبوع، بتهمة محاولة تسميم العشرات من الطيارين العسكريين الروس.

وقال المحققون، إن الرجل البالغ 33 عاماً قام بتسليم حلويات وزجاجات كحول دس فيها السم إلى حفل في مدرسة طيران عسكرية في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا. وأضافت لجنة التحقيق الروسية في بيان، الخميس، أن الرجل قام ب«تنظيم تسليم سلع كحولية وحلويات تحتوي على جرعات سموم كبيرة من منتج طبي» وذلك «بنية القتل».

والمشتبه فيه مولود في مدينة ميليتوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا في مطلع الحرب، لكنه عاش في روسيا منذ عام 2015. وذكرت صحيفة «كوميرسانت» نقلاً عن ضباط أمنيين لم تكشف هويتهم أن المحققين يعتقدون أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية وراء المخطط. headtopics.com

وتم ربط أوكرانيا بسلسلة من الاغتيالات لشخصيات مؤيدة للكرملين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط العام الماضي. واتهمت موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء اغتيال المدون العسكري مكسيم فومين، المعروف أيضاً باسم فلادلين تاتارسكي، في إبريل/نيسان، إضافة إلى محاولة اغتيال الكاتب القومي زاخار بريليبين في مايو/أيار.

وتعتقد الاستخبارات الأمريكية أيضاً أن كييف أعطت الأمر بتفجير سيارة الناشطة القومية الروسية داريا دوغينا وقتلها في أغسطس/آب 2022.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً أوكرانياً على سيفاستوبولاشتعلت جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأعلنت روسيا اقرأ أكثر ⮕

روسيا تصد هجوماً أوكرانياً على سيفاستوبولاشتعلت جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأعلنت روسيا اقرأ أكثر ⮕

قانون روسي يسحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النوويةمرر البرلمان الروسي، امس الأربعاء، قانوناً يسحب تصديق موسكو على المعاهدة الدولية التي تحظر تجارب الأسلحة اقرأ أكثر ⮕

الجمهوريون يختارون توم إيمر مرشّحاً جديداً لرئاسة مجلس النواب الأمريكيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

ميديكلينيك مستشفى بارك فيو تقدم نظاماً جديداً لجراحة العظام بالمساعد الروبوتي (ROSA)يمكن للمرضى في ميديكلينيك مستشفى بارك فيو الآن الاستفادة من خدمات تقنية جراحة استبدال الركبة الدقيقة والخاصة مع المساعد الجراحي الآلي روزا ( اقرأ أكثر ⮕

«ليكول» تفتتح مقراً دولياً جديداً في «دبي للتصميم»قرّرت «ليكول» L’ÉCOLE، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، في مختلف أرجاء الشرق الأوسط خلال السنوات المنصرمة اقرأ أكثر ⮕