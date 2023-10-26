موسكو: أحبطنا مخططاً أوكرانياً جديداً ضد جنودنا

وذكرت وكالة «تاس» للأنباء، أن الجهاز الأمني «حيّد» مشتبهاً فيه خلال محاوله اعتقاله، إثر كشف مخطط لتفجير مبنى تجنيد للجيش الروسي في مدينة تفير الواقعة على بعد 150 كيلومتراً شمال غرب موسكو.والخميس أيضاً فتحت روسيا تحقيقاً في قضية إرهابية مع رجل مولود في أوكرانيا اعتقل في وقت سابق هذا الأسبوع، بتهمة محاولة تسميم العشرات من الطيارين العسكريين الروس.
وقال المحققون، إن الرجل البالغ 33 عاماً قام بتسليم حلويات وزجاجات كحول دس فيها السم إلى حفل في مدرسة طيران عسكرية في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا. وأضافت لجنة التحقيق الروسية في بيان، الخميس، أن الرجل قام ب«تنظيم تسليم سلع كحولية وحلويات تحتوي على جرعات سموم كبيرة من منتج طبي» وذلك «بنية القتل».
والمشتبه فيه مولود في مدينة ميليتوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا في مطلع الحرب، لكنه عاش في روسيا منذ عام 2015. وذكرت صحيفة «كوميرسانت» نقلاً عن ضباط أمنيين لم تكشف هويتهم أن المحققين يعتقدون أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية وراء المخطط. headtopics.com
وتم ربط أوكرانيا بسلسلة من الاغتيالات لشخصيات مؤيدة للكرملين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط العام الماضي. واتهمت موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء اغتيال المدون العسكري مكسيم فومين، المعروف أيضاً باسم فلادلين تاتارسكي، في إبريل/نيسان، إضافة إلى محاولة اغتيال الكاتب القومي زاخار بريليبين في مايو/أيار.
وتعتقد الاستخبارات الأمريكية أيضاً أن كييف أعطت الأمر بتفجير سيارة الناشطة القومية الروسية داريا دوغينا وقتلها في أغسطس/آب 2022.