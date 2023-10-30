موسكو: بوتين يبحث «محاولات الغرب لتقسيم روسيا»

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال اتصال مع الصحفيين، أن وزير الدفاع وقادة أجهزة المخابرات الروسية سيحضرون هذا الاجتماع.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثمانية صواريخ كروز من طراز (ستورم شادو)، أطلقتها أوكرانيا على أهداف في شبه جزيرة القرم.وذكرت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا)، الاثنين، أن الرحلات الجوية من تل أبيب إلى محج قلعة ومنيراليني فودي، وكلاهما في منطقة شمال القوقاز ذات الأغلبية المسلمة في روسيا، ستتم إعادة توجيهها مؤقتاً، إلى مدن أخرى.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إنها ألقت القبض على 60 شخصاً، بعد أن اقتحم حشد مناهض لإسرائيل مطار محج قلعة في داغستان، الأحد، لدى وصول طائرة قادمة من إسرائيل.

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