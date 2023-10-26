مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق في الذيد اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، تنطلق صباح اليوم النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، ولمدة 5 أيام على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

ويجمع السباق رواد الأصالة من مختلف إمارات الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المهرجان الحافل بنجائب الأصايل لجميع الفئات العمرية «حقايق ولقايا وإيذاع وثنايا وحول وزمول» تتنافس على مدى 118 شوطاً في فترتين صباحية ومسائية رصدت لها جوائز قيمة قدرت بأكثر من 6 ملايين درهم.

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مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق غداً في ميدان الذيدالشارقة في 26 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي تنطلق صباح غد النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن ولمدة 5 أيام على... اقرأ أكثر ⮕

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