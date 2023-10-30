مهرجان الشيخ زايد يكشف عن برنامج الدورة الجديدة

ينظم مهرجان الشيخ زايد خلال الفترة من 17 نوفمبر المقبل وحتى التاسع من مارس 2024 بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

ويشهد المهرجان الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في نسخة هذا العام، عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة والمبادرات والبرامج، التي تستحدث لأول مرة في برنامجه، بما يعزز مكانته كملتقى عالمي للثقافات، وتلاقي الحضارات، وكوجهة أولى للترفيه في المنطقة، ويؤكد دوره في تعزيز الاهتمام بالتراث الإماراتي وإبرازه إقليمياً وعالمياً، ليبقى حاضراً ماثلاً أمام الأجيال.

ويضم المهرجان قرية تراثية متكاملة؛ لإبراز أوجه التراث الشعبي متمثلة في الصناعات والحرف اليدوية التقليدية بكل ما تمثله من إبداع إنساني عريق، ويؤكد من خلال أنشطته الترفيهية والاجتماعية والثقافية اهتمامه بالأسر والعائلات والأطفال. headtopics.com

وتحظى نسخة المهرجان هذا العام بمشاركة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة، التي ستقدم خلال أيامه العديد من أنشطتها وفنونها وبرامجها ومنتجاتها المميزة، إضافة إلى الفرق الشعبية التي ستبرز فنونها عبر أيامه الـ114، إضافة إلى مشاركة المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية المختلفة من خلال الأجنحة والمعارض المخصصة لها.

ويضم المهرجان هذا العام برامج وفعاليات عديدة أخرى، ستكشف عنها اللجنة المنظمة تباعاً وتشمل العديد من الأنشطة والمفاجآت.

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