مهرجان الأضواء 'ديوالي' في دبي

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان الأضواء 'ديوالي' حتى 16 نوفمبر. يقدم المهرجان مجموعة واسعة من العروض الترويجية الحصرية للمتسوقين في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. تشمل العروض الذهب والمجوهرات والهدايا والأزياء بالإضافة إلى قوائم الطعام التي تحمل طابع المهرجان. يتيح المهرجان أيضًا فرصة الفوز بجوائز رائعة.

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WAMNEWS: 'دبي الدولي للرياضات البحري' يحتفي بيوم العلمدبي في 3 فبراير / وام / احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بـ(يوم العلم) في الساحة الرئيسة لمقر واجهة دبي هاربور بالتعاون مع دبي هاربور ماريناس ومشاركة نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).

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WAMNEWS: 'فلاي دبي' تحتفل بيوم العلمدبي في 3 نوفمبر / وام / شارك غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة 'فلاي دبي'، وأعضاء الإدارة العليا، أسرة 'فلاي دبي' الاحتفال برفع العلم في مقر الناقلة في دبي.

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ALKHALEEJ: كيف تستأجر أفضل يخت في دبي بأسعار تنافسية؟هل ترغبفي استئجار يختفي دبي، ولكنكقلق بشأن التكاليف؟هذه المقالة هيدليلك لاستئجاراليخت المناسب لاحتياجاتكوميزانيتك في دبي.

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WAMNEWS: 'منتدى دبي للأعمال' يختتم فعالياته بالتأكيد على أهمية التقنيات المبتكرة في تسريع النمو الاقتصاديدبي في 2 نوفمبر / وام / اختتم منتدى دبي للأعمال، الذي نظّمته غرف دبي، أعماله، باستقطاب أكثر من 2000 مشارك من جميع أنحاء العالم.

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ALKHALEEJ: «هايك أند فلاي» تنطلق في دبي الجمعة | صحيفة الخليجتنطلق الجمعة في دبي، منافسات النسخة الثانية من بطولة...

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ALKHALEEJ: «الإمارات دبي الوطني» يُخفض حصته في «أبوظبي الإسلامي»أظهرت بيانات النشرة الأخيرة الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي، عن تخفيض بنك الإمارات دبي الوطني حصته في

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