من فورمولا واحد إلى استضافة كأس العالم.. تقدم سعودي على خارطة الرياضة

وبعدها بخمس سنوات، تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب الآسيوية التي تعتبر بمثابة حدث أولمبي مصغَّر متعدد الرياضات. والعام الماضي، طغى هجوم شنه المتمردون على منشأة نفطية سعودية إلى اندلاع حريق هائل بالقرب من حلبة الفورمولا واحد في جدة (غرب) خلال إحدى فترات التجارب.شهدت الأندية السعودية، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، أداة الثروة السيادية، موجة شراء غير عادية هذا العام، بدءاً بتعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كانون يناير الماضي لمدة عامين ونصف مقابل 400 مليون يورو.

في اكتوبر 2021، اشترى كونسورتيوم مدعوم من السعودية نادي نيوكاسل في خطوة أثارت احتفالات صاخبة لجمهوره وصلت حد رفع بعضهم علم السعودية أمام إستاد سانت جيمس بارك في شمال شرق إنجلترا. وفي الوقت نفسه تستضيف المملكة كأس العالم للأندية في نهاية ديسمبر المقبل في جدّة، بالإضافة إلى كأس آسيا 2027، وهي الآن بروفة للعرس العالمي، كما تسعى لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 2026.بدّل الاستثمار السعودي وجه رياضة الغولف الاحترافية، بعد إطلاق دوري "ليف غولف" الانفصالي بجوائز باذخة بلغت 25 مليون دولار لكل بطولة والذي تنافس مع جولة "بي جي ايه" الأميركية.

وأقيمت إحدى جولات الدوري الذي ينظم على ملاعب محدودة وبصيغة فريدة لأول مرة في السعودية بمشاركة أقطاب اللعبة مثل الأسترالي كاميرون سميث والأميركي داستن جونسون في ملعب خارج مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

في آب/أغسطس الماضي، استضافت السعودية بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بين الأوكراني أولكسندر أوسيك الذي أحرز اللقب على حساب البريطاني أنتوني جوشوا.

اختيرت المملكة العربية السعودية الثلاثاء لاستضافة كأس العالم 2034 باعتبارها المرشحة الوحيدة، في نجاح كبير أعقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الرياضية رفيعة المستوى. وتحاول المملكة الخليجية المحافظة التي كثيراً ما تتعرض للانتقاد بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، تلميع صورتها وجذب السياح والاستثمار في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

السعودية تقترب من استضافة كأس العالم 2034 بعد انسحاب أستراليا

قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الثلاثاء عدم التقدّم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، مما يعزّز حظوظ السعودية لاستضافة الحدث الكبير...

إنفانتينو يعلن استضافة السعودية كأس العالم 2034

قالت السلطات في قبرص، الاثنين، إنها تعمل على توسيع قدرتها على استضافة اللاجئين، في الوقت الذي تستعد فيه لتدفق جديد للفارين من الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.

رأس الخيمة في الأول من نوفمبر / وام / يلتقي منتخب الإمارات نظيره الروماني غداً في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة (ميني فوتبول)، المقامة حاليا بإمارة رأس الخيمة.

