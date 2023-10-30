من خلال نسختها الـ15..بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعزز مكانتها دوليا

تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعزيز مكانتها حدثا بارزا في أجندة اللعبة العالمية، وذلك من خلال نسختها الـ15، التي تنطلق بعد غد “الأربعاء” تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتفرض لوائح البطولة على الراغبين بالمشاركة، حصد أكبر عدد من النقاط التصنيفية المكتسبة من مشاركاتهم في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP التي تتضمن بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والعديد من البطولات المحلية والقارية والدولية في مختلف دول العالم.

وتساهم البطولة بإعداد الجيل المقبل من لاعبي الجوجيتسو، وتمنح المواهب الصاعدة فرصة صقل موهبتهم عبر الاحتكاك مع نخبة لاعبي العالم، فضلا عن لقاء الرياضيين المخضرمين والتفاعل معهم، واكتساب خبرات جديدة. وتقدم أبوظبي لزوارها القادمين من أنحاء العالم في إطار البطولة، التي تقام في "مبادلة آرينا" بمدينة زايد الرياضية، خيارات متنوعة للاستمتاع بجمالها وتجاربها الثقافية الغامرة وزيارة معالمها السياحية وكرم الضيافة. headtopics.com

وتتخلل البطولة، إلى جانب النزالات الحماسية، مجموعة من الفعاليات المرافقة منها الحي الرياضي ومنصاته الرائعة وخيارات المأكولات والمشروبات المميزة والفعاليات الترفيهية والأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة، ما يجعل البطولة احتفالية فريدة لجميع عشاق الجوجيتسو.

وانطلقت البطولة للمرة الأولى في 2009 وحققت نجاحات متوالية خلال نسخها المتعاقبة على مدار 15 عاماً، وسرعان ما تطورت لتصبح واحدة من أبرز فعاليات الجوجيتسو العالمية على مستوى العالم وإحدى المنصات المفضلة لأقوى لاعبي الجوجيتسو في العالم. headtopics.com

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